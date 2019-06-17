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الأردن وتونس توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات فى الشؤون الدينية

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:19 ص
الأردن وتونس توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات فى الشؤون الدينية جانب من توقيع المذكرة بين الطرفين
كتب محمد تهامى زكى

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وقعت وزارتا الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والشؤون الدينية التونسية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات الشؤون الدينية والتنمية بين البلدين.

 

ووفقا لوكالة "عمون" الأ{دنية، تنص المذكرة التى وقعها وزير الأوقاف الدكتور عبد الناصر أبو البصل ووزير الشؤون الدينية التونسى أحمد عظوم، الذى يزور الأردن حاليا، على تبادل الخبرات والمعلومات بخصوص البحوث الدينية وتبادل زيارات الوفود من العلماء والمرشدين الدينيين والوعاظ للاطلاع على تجارب البلدين فى الشؤون الدينية.

 

ووفق المذكرة، يعمل الطرفان على تنسيق الجهود لترسيخ الفكر الاجتهادى والتعريف بالمبادئ والقيم السمحة للدين الإسلامى الحنيف الداعى للاعتدال والوسطية والتسامح والتضامن ورفض أشكال الغلو والتعصب والتطرف والعنف، وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات وتكريس الفهم الصحيح للإسلام واشاعة روح التآخى.

 

كما نصت على تشجيع المشاركة فى المسابقات التى ينظمها البلدان فى حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، لإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات فى مجال تنظيم الحج والعمرة إلى الديار المقدسة وتبادل البرامج الإعلامية والإنتاج التلفزيونى.

 


الاردن

تونس

الشئون العربية

مذكرة تفاهم

الاسلام الوسطى

سماحة الاسلام

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