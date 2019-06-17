سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 01:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الأحياء تضفى البسمة على طلاب الثانوية العامة: فى مستوى الطالب المتوسط

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:58 ص
الأحياء تضفى البسمة على طلاب الثانوية العامة: فى مستوى الطالب المتوسط امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود راغب - تصوير عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى منذ قليل، امتحان مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم ، بثانى أيام امتحانات الأسبوع الثانى لماراثون الثانوية العامة.
 
وخرج الطلاب بلجان الثانوية العامة بمدرسة إنصاف سرى الثانوية، ولجان الثانوية العامة بمدرسة الشهيد المقدم شريف أحمد صالح بحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، وعبروا عن سهولة امتحان مادة الأحياء، مؤكدين أن الأسئلة كانت مباشرة وفى مستوى الطالب المتوسط.
 
ويؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحانات مواد الأحياء لشبعة العلوم ، والرياضيات التطبيقية "الديناميكا" لشعبة الرياضيات ، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وشهدت اللجان اجراءات أمنية مشدده على بوابات المدارس من تفتيش لحقائب الطالبات وتفتيش بالعصا الإليكترونية ، وتحذيرات للطلاب من دخول التليفون المحمول .
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
 
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
 
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
 
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (1)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (2)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (3)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (4)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (5)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (6)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (7)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (8)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (9)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (10)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (11)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (12)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (13)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (14)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (15)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (16)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (17)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (18)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (19)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (20)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (21)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (22)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (23)
 
امتحانات الثانوية العامة 2019 (24)
 
 

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الأحياء 2019

امتحان مادة الفلسفة 2019

امتحان مادة الديناميكا 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نحو 675 ألف طالب يبدأون امتحانات الثانوية العامة بالجزائر

الأحد، 16 يونيو 2019 02:00 م

الصحة: قدمنا خدمة علاجية لـ38 طالبا فى رابع أيام امتحانات الثانوية العامة

السبت، 15 يونيو 2019 06:30 م

صور.. القبض على 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية العامة عبر الانترنت

السبت، 15 يونيو 2019 03:01 م

اختبارات القدرات لكلية الإعلام أون لاين.. وتبدأ عقب امتحانات الثانوية العامة

السبت، 15 يونيو 2019 12:15 م

حصاد أول أسبوع فى امتحانات الثانوية العامة.. رصد أكثر من 20 حالة غش إلكترونى.. غلق جروبات للتسريب على "واتس آب".. ومصادر: ما يشاع حول تسريب الأسئلة عار تمامًا من الصحة.. وأولياء أمور: راضون عن الاختبارات

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة