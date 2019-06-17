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"الآفات الزراعية": تأهيل 7300 من مطبقى المبيدات للقضاء على الرش العشوائى

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:00 ص
"الآفات الزراعية": تأهيل 7300 من مطبقى المبيدات للقضاء على الرش العشوائى الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية
كتب عز النوبى

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تواصل لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات بمختلف المحافظات، للحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة

قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية، فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، إنه تم الانتهاء من تأهيل وتدريب ما يقرب 7300 من مطبقى المبيدات ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائى، وجارى العمل للوصول إلى المستهدف. 

وأضاف عبد المجيد، أن البرنامج يهدف إلى انتاج منتجات زراعية خالية من المتبقيات تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مؤكدا أن المستهدف للبرنامج توفير فرص عمل لـ50 ألف شاب على مستوى الجمهورية خلال الأعوام المقبلة، كما يهدف إلى توجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح وتجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

فيما كشف تقرير لجنة المبيدات، أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعا فى مختلف المحافظات يهدف إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، واعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.

 


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