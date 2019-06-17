سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 04:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

افتتاح خط انتاج جديد لشركة عالمية بتكلفة 20 مليون جنيه

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:22 م
افتتاح خط انتاج جديد لشركة عالمية بتكلفة 20 مليون جنيه ادوية ارشيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم التوسعات الجديدة وخط إنتاج جديد لشركة عالمية لإنتاج الفولتارين، باستثمارات جديدة تبلغ 20 مليون جنيه، بحضور جيفرى أدمز، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، ونبيل بصري، المدير العام لـلشركة  لشمال إفريقيا، وماليك ميطاهرى، مدير مصنع الشركة بالجيزة.

وأعربت وزارة الاستثمار عن سعادتها فى وجود استثمارات بريطانية جديدة فى مصر والتي تعكس ثقة متزايدة من المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر وما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية ومؤسسية ساهمت في تهيئة مناخ أفضل المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرة إلى أهمية هذا الاستثمار فى خلق فرص العمل خاصة للمرأة، ودعت الوزيرة إلى تصدير هذه المنتجات إلى الخارج لزيادة الصادرات.

وأشادت بقصص النجاح التى تحققها الاستثمارات البريطانية فى مصر والتى وصلت إلى 47.8 مليار دولار فى ظل وجود 1817 شركة بريطانية فى مصر.

وأوضحت أن الوزارة تشجع على ضخ استثمارات جديدة فى مجال الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة، نظرا للأولوية التى يحظها بها مجال الصحة ودورها فى خدمة المواطنين.

وأكدت الوزارة، أن وجود منتجات جديدة فى مجال الادوية فى مصر يدعم المبادرات التى أطلقتها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مجال الصحة خلال الفترة الماضية.

وذكرت أن التعديلات الجديدة فى قانون الاستثمار ستجعل الشركات القائمة تستفيد من الحوافز عندما تقوم بتوسعات جديدة.

وأعلنت الشركة أنها ستضخ استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام الحالى، منها الـ20 مليون جنيه فى خط الإنتاج الجديد، والتي من خلالها تم تطوير خط الإنتاج شبه الصلب بالمصنع إلى أعلى المعايير، حيث أصبح بالإمكان إنتاج أحدث الأدوية شبه الصلبة لعلاج الألم الظاهري وتعتزم الشركة افتتاح خط انتاج جديد خلال العام الحالى باستثمارات تقدر بقيمة 80 مليون جنيه، وتقدر استثمارات الشركة بنحو مليار جنيه، وحققت مبيعات عالمية بلغت 7.5 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، وفي مصر وحدها تم إنتاج أكثر من 70 مليون عبوة من منتجات الرعاية الصحية والطبية محلية الصنع عبر خمسة مواقع تصنيع متخصصة، ووفرت الشركة نحو 350 فرصة عمل.

وقال نبيل بصري، المدير العام  للشركة انها تقوم بدور مهم في تحسين الحالة الصحية اليومية للناس في جميع أنحاء العالم ونحن فخورون بالعمل في مصر، ومع المصريين سنعمل نحو تنمية علاماتنا المُصنعة محلياً".

وأضاف بصري إن الاستثمار في مصنع الجيزة سيُمكننا من توفير أحد أفضل منتجاتنا وتصنيعه محلياً، وهو الفولتارين ايملجيل"، وتوضح خططتنا أن منتج الفولتارين ايملجيل سيكون ضمن حوالي 40 منتجا يُنتجها مصنع الجيزة الذي تبلُغ طاقته الإنتاجية أكثر من 90 مليون عُلبة، حيث يحتوي على 11 خط إنتاج، وتُنتج تلك الخطوط 39 منتجاً مختلفاً مثل الفولتارين ايملجل، ولاميزيل، وكيناكومب، وديوريسف، وكيبوريكس، وفورتام، وماكسيبيم وكابوزايد، موضحا أن التطوير الجديد في المصنع يتوافق مع أحدث معايير وقواعد الصحة والسلامة العالمية، حيث تم إقامة مرافق تخزين منفصلة خصيصاً للمنتجات الطبية القابلة للاشتعال والمنتجات الحساسة الأخرى، وأُنشأ المصنع على مساحة 32 ألف متر مربع.

 


شركة ادوية عالمية

وزارة الاستثمار

الصحة

انتاج الادوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة