افتتاح خط انتاج جديد لشركة عالمية بتكلفة 20 مليون جنيه

افتتحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم التوسعات الجديدة وخط إنتاج جديد لشركة عالمية لإنتاج الفولتارين، باستثمارات جديدة تبلغ 20 مليون جنيه، بحضور جيفرى أدمز، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، ونبيل بصري، المدير العام لـلشركة لشمال إفريقيا، وماليك ميطاهرى، مدير مصنع الشركة بالجيزة.

وأعربت وزارة الاستثمار عن سعادتها فى وجود استثمارات بريطانية جديدة فى مصر والتي تعكس ثقة متزايدة من المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر وما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية ومؤسسية ساهمت في تهيئة مناخ أفضل المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرة إلى أهمية هذا الاستثمار فى خلق فرص العمل خاصة للمرأة، ودعت الوزيرة إلى تصدير هذه المنتجات إلى الخارج لزيادة الصادرات.

وأشادت بقصص النجاح التى تحققها الاستثمارات البريطانية فى مصر والتى وصلت إلى 47.8 مليار دولار فى ظل وجود 1817 شركة بريطانية فى مصر.

وأوضحت أن الوزارة تشجع على ضخ استثمارات جديدة فى مجال الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة، نظرا للأولوية التى يحظها بها مجال الصحة ودورها فى خدمة المواطنين.

وأكدت الوزارة، أن وجود منتجات جديدة فى مجال الادوية فى مصر يدعم المبادرات التى أطلقتها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مجال الصحة خلال الفترة الماضية.

وذكرت أن التعديلات الجديدة فى قانون الاستثمار ستجعل الشركات القائمة تستفيد من الحوافز عندما تقوم بتوسعات جديدة.

وأعلنت الشركة أنها ستضخ استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام الحالى، منها الـ20 مليون جنيه فى خط الإنتاج الجديد، والتي من خلالها تم تطوير خط الإنتاج شبه الصلب بالمصنع إلى أعلى المعايير، حيث أصبح بالإمكان إنتاج أحدث الأدوية شبه الصلبة لعلاج الألم الظاهري وتعتزم الشركة افتتاح خط انتاج جديد خلال العام الحالى باستثمارات تقدر بقيمة 80 مليون جنيه، وتقدر استثمارات الشركة بنحو مليار جنيه، وحققت مبيعات عالمية بلغت 7.5 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، وفي مصر وحدها تم إنتاج أكثر من 70 مليون عبوة من منتجات الرعاية الصحية والطبية محلية الصنع عبر خمسة مواقع تصنيع متخصصة، ووفرت الشركة نحو 350 فرصة عمل.

وقال نبيل بصري، المدير العام للشركة انها تقوم بدور مهم في تحسين الحالة الصحية اليومية للناس في جميع أنحاء العالم ونحن فخورون بالعمل في مصر، ومع المصريين سنعمل نحو تنمية علاماتنا المُصنعة محلياً".

وأضاف بصري إن الاستثمار في مصنع الجيزة سيُمكننا من توفير أحد أفضل منتجاتنا وتصنيعه محلياً، وهو الفولتارين ايملجيل"، وتوضح خططتنا أن منتج الفولتارين ايملجيل سيكون ضمن حوالي 40 منتجا يُنتجها مصنع الجيزة الذي تبلُغ طاقته الإنتاجية أكثر من 90 مليون عُلبة، حيث يحتوي على 11 خط إنتاج، وتُنتج تلك الخطوط 39 منتجاً مختلفاً مثل الفولتارين ايملجل، ولاميزيل، وكيناكومب، وديوريسف، وكيبوريكس، وفورتام، وماكسيبيم وكابوزايد، موضحا أن التطوير الجديد في المصنع يتوافق مع أحدث معايير وقواعد الصحة والسلامة العالمية، حيث تم إقامة مرافق تخزين منفصلة خصيصاً للمنتجات الطبية القابلة للاشتعال والمنتجات الحساسة الأخرى، وأُنشأ المصنع على مساحة 32 ألف متر مربع.