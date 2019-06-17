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اعرف شروط دورة الشباب والرياضة بشمال سيناء للتدريب على إصدارات "مايكروسوفت"

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:41 م
اعرف شروط دورة الشباب والرياضة بشمال سيناء للتدريب على إصدارات "مايكروسوفت" التدريب على اصدارت مايكروسوفت " أرشيفية"
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة، بشمال سيناء، وإدارة التدريب والمشروعات، عن تنفيذ دورات تدريبية مجانية فى المجال التكنولوجى بمركز شباب 6 أكتوبر العريش.
 
وأوضح البيان أنه على الراغبين فى التسجيل التوجه إلى إدارة التدريب والمشروعات بمديرية الشباب والرياضة اعتبارا من اليوم الاثنين، ومميزات التدريب، أنه مجانى، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من قبل وزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت، ويتم التدريب على أحدث إصدارات مايكروسوفت، ويتم اختيار المتميزين في التدريب الحاصلين على تدريبات مايكروسوفت المشاركة في أنشطة الإدارة المختلفة داخل وخارج المحافظة.
 
وعن شروط التقديم جاءت كالتالى:
 
ألا يقل سن المتقدم للحصول على التدريب عن 14 سنة ولا يزيد عن 45 سنة.
 
تقديم صورة الرقم القومى للمتقدم للحصول على الدورة مدون عليها رقم الهاتف.

شمال سيناء

العريش

الشباب والرياضة

تأهيل الشباب

التمكين الاقتصادى لشباب سيناء

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