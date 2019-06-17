اعرف جسمك.. كم مرة ينتشر الدم عبر الجسم وما هى أصغر الأوعية الدموية

كتبت إيناس البنا

بالنسبة للشخص العادي يتم ضخ كامل حجم الدم في الدورة الدموية عبر القلب مرة واحدة تقريبًا في الدقيقة، ولدى الشخص العادى 5 لترات من الدم في نظام الدورة الدموية وإخراج القلب 4.9 لتر في الدقيقة.

وفقا لتقرير موقع " everydayhealth" فأن ناتج القلب يعرف بأنه حجم الدم الذى يضخه القلب في الدقيقة، ويتم حساب ذلك على أنه معدل ضربات القلب مضروب في حجم جلطة الدم التي يضخها القلب مع كل نبضة، فالشخص العادي لديه معدل ضربات قلب 70 نبضة في الدقيقة، وحجم السكتة الدماغية 70 مليليت لكل نبضة مما يساوي انتاج القلب من 4900 مل في الدقيقة.



اصغر أنواع الأوعية فى الجسم

أصغر الأوعية الدموية في الجسم



تعتبرالشعيرات الدموية أصغرالأوعية الدموية في جسم الإنسان، وهى التي تربط الشرايين والأوردة معا، ويبلغ متوسط ما يحتوى عليه جسم الشخص البالغ حوالي 10 مليار من الشعيرات الدموية.

الشعيرات الدموية هي جزء من نظام الدورة الدموية في جسم الإنسان، فهي تساعد على نقل الأكسجين والماء وثاني أكسيد الكربون والمواد المغذية الأخرى في جميع أنحاء الجسم، وتنقل الشرايين الدم من القلب، بينما تنقل الأوردة الدم إلى القلب، تعمل الشعيرات الدموية فى مجموعة وليس بشكل فردي، وأثناء التمرين تساعد الشعيرات الدموية الرئتين في تلبية الحاجة إلى زيادة تدفق الدم.