اعرف الفرق بين المياه البيضاء والزرقاء التى تصيب العين.. مع الدكتور أحمد المعتصم

تقرير خاص

مع تقدم العمر تصبح الرؤية غير واضحة في العين، بل أحيانا تكون الرؤية معتمة مع ظهور ما يشبه "الشبورة البيضاء" أمام العين، هذا ما يسمى بـ "المياه البيضاء" التي تصيب معظم كبار السن، ولكن البعض أحيانا يهملها، ويهمل اللجوء إلي الطبيب المختص من أجل إزالتها ظنا منهم إن إجراء تلك العملية صعبة.

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح في التقرير التالي خطورة إهمال "المياه البيضاء" على العين، والفرق بينها وبين المياه الزرقاء، ومدى سهولة إجراء عملية المياه البيضاء مع استخدام احدث التقنيات.

وأوضح الدكتور أحمد المعتصم في حديثه لـ "اليوم السابع" إن الماء الابيض يسبب تعتم في عدسة العين الطبيعية، فتوجد عدسات داخل العين هي اشبه بالكاميرات المسئولة على تجمع الصورة على شبكية العين، ولكن مع تقدم السن والعمر وفي حالة وجود المياه البيضاء يكون هناك تعتم وتشويش على هذه العدسات، لافتاً إنه من الضروري التوجه الي الطبيب المختص إذا اشتكى المريض من عدم وضوح الرؤية حتى مع ارتداء النظارة الطبية، حيث يجب وقتها اجراء فحص للعين حتى يتم التأكد من وجود ماء ابيض ام لا، لأنه من الضروري الا نتجاهل وجودها تماما على العين.



المياه البيضاء على العين vs المياه الزرقاء "الجلوكوما" المياه البيضاء على العين vs المياه الزرقاء "الجلوكوما"

* الفرق بين المياه البيضاء والزرقاء:



وأشار الدكتور أحمد المعتصم إن المياه الزرقاء مختلفة تماما عن المياه البيضاء، فالمياه الزرقاء تسمى بـ "الجلوكوما"(Glaucoma)، وهو عبارة عن ارتفاع في ضغط العين فالعين عبارة عن كرة تتكون من الماء وهناك مصارف موجودة لهذا الماء داخل العين، إذا تم انسداد هذه المصارف يحدث ارتفاع في ضغط العين، مما يؤثر على عصب العين، والعصب البصريّ (Optic nerve), ويسمى الماء الازرق بـ "سارق البصر" لأنه يؤثر على عصب العين بدون ان يلاحظ المريض تغيير في نظره، وهذا على عكس الماء الابيض الذي يتم ملاحظته من خلال تكون شبورة على العين فيمكن ملاحظته بسهولة عن الماء الازرق.



6 مميزات لإجراء عملية المياه البيضاء 6 مميزات لإجراء عملية المياه البيضاء

* سهولة إجراء عملية المياه البيضاء:



وفي السياق ذاته، اكد الدكتور أحمد المعتصم إنه في الماضي كان يتم سحب المياه البيضاء بعد انتظار تجمعها او بالمعنى الدارج "تستوي" اما مع التقنيات الحديثة من الافضل سحب المياه البيضاء في وقت سريع للغاية باستخدام الموجات الصوتية او الليزر من خلال فتحات وجروح صغيرة جدا في العين، بدون ان يشعر المريض بأي شيء وبمخدر موضعي، بحقن صغيرة للغاية حول العين او بواسطة بعض القطرات المخدرة، وبعدها يستطيع المريض ان يمارس حياته الطبيعية على الفور.

وأشار إلى انه من الافضل ايضاً الحرص على تركيب احدث انواع العدسات خلال عملية المياه البيضاء، فأنواع العدسات كثيرة للغاية، و الافضل هو العدسات الاوروبية والامريكية لأنها تعطي نقاء للصورة ووضوح للإبصار.

واكد الدكتور احمد المعتصم إنه لا صحة تماما من عودة المياه البيضاء بعد إزالتها لان الماء الابيض يتم سحبه بالموجات الفوق صوتيه ونترك كبسولة خفيفة نزرع بداخلها عدسة جديدة فلا يمكن تكون الماء الابيض مرة اخرى على الاطلاق.

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