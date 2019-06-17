اعترافات المتهمين بخطف رجل أعمال بمدينة نصر: ساومنا والده على 500 ألف جنيه

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإحالة مقاول وآخرين لمحكمة الجنايات بتهمة خطف رجل أعمال.

واعترف المتهمين فى التحقيقات بخطف رجل أعمال، لمساومة والده على دفع نصف مليون جنيه، فدية مقابل إطلاق سراحه، بتحريض من المقاول الذى اعترف بقيامه بأعمال السمسرة، وسابقة توسطه بين والد المجنى عليه وأحد الأشخاص لتمكينه من الحصول على قرض مالى، من أحد البنوك مقابل تحصله على نسبة مالية، إلا أنه لم يتحصل عليها فخطط لاختطاف المجنى عليه لإجبار الأب "رجل الأعمال" على سداد المبلغ المستحق.

وأضاف المقاول، أنه استعان بالمتهمين الثانى والثالث، حيث استدرجوه إلى أحد الكافيهات ثم اصطحبوه كرهًا عنه داخل سيارة ملاكى، واستولوا على سيارته وهاتفه المحمول، وتوجهوا به لشقة بعزبة الهجانة،ثم ساوموا والده على دفع مبلغ الفدية مقابل إطلاق سراحه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وتلقى قسم أول مدينة نصر، بلاغا من رجل أعمال يقيد بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من مجهول من هاتف ابنه 27 سنة ويعمل مستشارًا ماليًا بشركة الخاصة به، وأبلغه خلاله المتصل باختطاف ابنه وساومه على دفع مبلغ 500 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

ونجحت تحريات مباحث القاهرة، بعد الاستعانة بالتقنيات الحديثة فى تحديد مكان تواجد هاتف المجنى عليه داخل شقة، بعقار بشارع الصاعقة بعزبة الهجانة بدائرة القسم.

وتمكن رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول، من ضبط مقاول وصاحب مكتب كمبيوتر وعامل، بحوزتهم فرد خرطوش وسلاح أبيض وبصحبتهم المجنى عليه، وتبين إصابته بكدمات متفرقة بأنحاء جسده.