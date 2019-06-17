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اضرار القهوة سريعة الذوبان فى الجهاز العصبي

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:30 ص
اضرار القهوة سريعة الذوبان فى الجهاز العصبي القهوة سريعة الذوبان واضرارها على الجسم
كتبت إيناس البنا

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تعد القهوة سريعة الذوبان واحدة من المشروبات الأكثر شعبية في العالم، ويوجد العديد من أنواع القهوة المختلفة.

القهوة الفورية هى نسخة من القهوة العادية القابلة للذوبان في الماء والتى لا تحتاج إلا إلى الماء الساخن، وعلى عكس بعض الادعاءات التي تشير إلى عكس ذلك، لا توجد مكونات إضافية والمنتج مصنوع من القهوة بنسبة 100٪، ومع ذلك  نظرًا للمعالجة التي ينطوي عليها الأمر، لا يصنف العديد من الأشخاص هذا النوع من المشروب على أنه "قهوة حقيقية".

اضرار القهوة سريعة الذوبان
اضرار القهوة سريعة الذوبان

أضرار القهوة سريعة الذوبان

تحتوى القهوة سريعة الذوبان على الكاهويل والكافيتول، وهي مواد كيميائية ترفع الكولسترول فى الدم، هذه المواد الكيميائية أعلى في القهوة منزوعة الكافيين والقهوة غير المصفاة مثل الإسبريسو.

الكثير من الكافيين أيضًا يمكن أن يسبب الأرق والتهيج ومشاكل الجهاز الهضمي والهزات العضلية، بالإضافة إلى أن الكافيين يمكن أن يكون إدمانًا للشخص لذا قد تواجه أعراض انسحاب خفيفة عند التوقف عن تناولها.

اضرار القهوة
اضرار القهوة

أضرار القهوة مع الأدوية

بعض الأدوية يمكن أن تتفاعل مع الكافيين في القهوة سريعة الذوبان، ويمكن أن تتداخل بعض المضادات الحيوية مع استقلاب الكافيين، ما يؤدي إلى إطالة آثاره في جسمك، كما  يمكن أن تتفاعل بعض أدوية الربو أيضًا مع الكافيين، ما يسبب الغثيان وخفقان القلب.

الاثار السلبية للقهوة السريعة
الاثار السلبية للقهوة السريعة

أضرار القهوة سريعة الذوبان على الجهاز العصبى

الأكريلاميد مادة كيميائية ضارة محتملة تتشكل عندما يتم تحميص حبوب البن، وتوجد هذه المادة الكيميائية أيضًا في مجموعة واسعة من الأطعمة والدخان والأدوات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية

قد تحتوى القهوة الفورية على ما يصل إلى ضعف مادة الأكريلاميد التي تحتوي على القهوة الطازجة المحمصة، لذا فإن التعرض المفرط للأكريلاميد قد يضر بالجهاز العصبي ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان

ومع ذلك فإن كمية مادة الأكريلاميد التي تتعرض لها من خلال النظام الغذائي والقهوة أقل بكثير من الجرعات التي ثبت أنها ضارة.


القهوة سريعة الذوبان

الجهاز العصبى

مشاكل الجهاز الهضمي

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