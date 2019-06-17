اضبط مخالفة.. أراضى طرح النيل تغرق بالمنوفية.. والمستأجرون يطالبون إلغاء الإيجار

المنوفية - محمود شاكر

اشتكى أهالى قرى مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، خاصة المستأجرين لأراضى أملاك طرح النيل على امتداد فرع النيل رشيد، وذلك عقب ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير أدى إلى غرق الزراعات.

وقال أحمد السيد أحد المسأجرين، إن قطعة الأرض التى يستأجرها والتى تصل مساحتها إلى فدانين بقرية شعشاع، تعرضت للغرق من ارتفاع منسوب المياه، الأمر الذى جعلهم غير قادرين على الوفاء بالقيمة الإيجارية المطلوب تحصيلها منهم.

وأوضح السيد، أن القيمة الإيجارية وصلت إلى 4000 جنيه للفدان الواحد، وهو الأمر الذى أصبحوا غير قادرين على الوفاء به، وخاصة بعد أن غمر المحصول المياه.

وأضاف عاطف دومة أحد الأهالى بقرية منشأة جريس التابعة للمركز، إنهم تعرضوا لارتفاع منسوب المياه الذى أغرق كل الزراعات بالقرية، ودمر كل ما كانوا يعتمدون عليه فى سبيل الوفاء بالقيمة الإيجارية ولكنهم لم يتمكنوا من الحفاظ على أى شيء منه.

وأكد عدد كبير من المواطنين بداية من قرية شعشاع التابعة لمركز أشمون وصولا إلى منشأة جريس ودائما وغيرها من القرى والتى تعيش على الأراضى المتواجدة بطرح النيل بعد أن عمرها المياه، مطالبين برفع المعاناة عنهم فى القيمة الإيجارية والتى لم يصبحوا قادرين على الوفاء بها.