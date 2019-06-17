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استمرار حوادث الطعن فى لندن ..وفاة رابع حالة خلال 3 أيام

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:40 م
استمرار حوادث الطعن فى لندن ..وفاة رابع حالة خلال 3 أيام الشرطة البريطانية - ارشيفية
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن رجل توفى بعد أن طعن في شرق لندن ، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين ، ليصبح رابع رجل يقتل في العاصمة منذ ظهر يوم الجمعة ،  ويعتقد أن أحدث ضحية في الأربعينيات من عمره ، وطعن بسكين في ستراتفورد في تمام الساعة 12.40 صباحًا وتُوفي بعد دقائق.
 
وقالت الشرطة ، إنها تعرف هوية الرجل لكنها لم تفصح عن اسمه بعد ، ويقوم المحققون من فريق شرطة العاصمة الكبرى بجرائم القتل والجرائم الكبرى بالبحث في مسرح الجريمة ، لكنهم لم يقوموا بأي اعتقالات بعد.
 
في حديثه قبل عملية الطعن الأخيرة ، قال نائب مساعد المفوض ،  إن ضباطه كانوا يقومون "بدوريات " واستهدفوا مواقع محددة "لمنع المزيد من العنف ولتوفير الطمأنينة للمجتمعات في تلك المناطق" ، مضيفا  أن الظروف والأسباب والدوافع لأى جريمة قتل أو حادث عنف خطير مختلفة وفريدة وتتطلب استراتيجيات وأساليب تحقيق مختلفة."
 
 

حوادث طعن

لندن

حوادث الطعن فى لندن

جرائم لندن

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