استمرار حوادث الطعن فى لندن ..وفاة رابع حالة خلال 3 أيام

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن رجل توفى بعد أن طعن في شرق لندن ، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين ، ليصبح رابع رجل يقتل في العاصمة منذ ظهر يوم الجمعة ، ويعتقد أن أحدث ضحية في الأربعينيات من عمره ، وطعن بسكين في ستراتفورد في تمام الساعة 12.40 صباحًا وتُوفي بعد دقائق.

وقالت الشرطة ، إنها تعرف هوية الرجل لكنها لم تفصح عن اسمه بعد ، ويقوم المحققون من فريق شرطة العاصمة الكبرى بجرائم القتل والجرائم الكبرى بالبحث في مسرح الجريمة ، لكنهم لم يقوموا بأي اعتقالات بعد.

في حديثه قبل عملية الطعن الأخيرة ، قال نائب مساعد المفوض ، إن ضباطه كانوا يقومون "بدوريات " واستهدفوا مواقع محددة "لمنع المزيد من العنف ولتوفير الطمأنينة للمجتمعات في تلك المناطق" ، مضيفا أن الظروف والأسباب والدوافع لأى جريمة قتل أو حادث عنف خطير مختلفة وفريدة وتتطلب استراتيجيات وأساليب تحقيق مختلفة."