استقالة مثيرة للجدل.. رئيس بنك التنمية البرازيلى يستقيل بعد هجوم بولسونارو

كتبت فاطمة شوقى

قدم رئيس البنك الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (BNDES) فى البرازيل ، جواكيم ليفى، استقالته بعد يوم من تعرضه لانتقادات شديدة من رئيس البلاد، جايير بولسونارو.

ووفقا لصحيفة "بوبليكو" الإسبانية فإن بولسونارو انتقد ليفى وقال عنه إنه "لم يكن مخلصا له"، وقام بتعيين الاقتصادى ماركوس باربوسا بينيتو مديرا للبنك الوطنى للتنمية الاقتصادية.

وأشارت الصحيفة إلى أن استقالة ليفى تثير جدلا واسعا فى البرازيل ، حيث أن بولسونارو لم يكشف عن تفاصيل، واكتفى بالقول أن الحكومة لايمكن أن يكون بها مشتبه بهم فى مناصب مهمة"، وعلى الرغم من أن بولسونارو تعهد بنطهير الاشتراكيين، إلا أن باربوسا بينيتو أيضا يعتبر من الاشتراكيين .

كان باربوسا بينيو يعمل فى حكومتى لويز ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) وديلما روسيف (2011-2016) ، أى من حزب العمال الخصم الايديولوجى الرئيسى لبولسونارو.

وكان ليفى أيضًا يشغل مناصب في حكومة لولا وأصبح وزيراً للمالية لمدة عام فى إدارة روسيف، الأمر الذى واجه انتقادات شديدة من الرئيس آنذاك لقطاعات حزب العمال المتحالفة أكثر على اليسار.