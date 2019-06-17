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استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن فى تفتيش الطالبات قبل دخول اللجان

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:05 ص
استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن فى تفتيش الطالبات قبل دخول اللجان استخدام العصا الإلكترونية فى تفتيش الطالبات قبل دخول لجان الثانوية
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت لجان الثانوية العامة بمدارس منشأة القناطر بالجيزة إجراءات مشددة لتفتيش الطلبة قبل دخول اللجان، تمهيدا لبدء امتحانات ​مواد  الفلسفة لشعبة والمنطق لعبة الأدبى والأحياء لشعبة العلوم، والديناميكا لشعبة الرياضيات، فى خامس أيام مارثون الثانوية العامة.
 
واستخدم الأمن العصا الإلكترونية قبل دخول لجان مدرستى الشهيد محمد عبده حسن الثانوية المشتركة بمنشأة القناطر فى الجيزة ومدرسة منشأة القناطر الإعدادية، فضلا عن تفتيش الحقائب للطالبات والتحذير من دخول التليفون المحمول، كما شهد محيط المدرية تكثيف امن من الشرطة. 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
 
 
استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن فى تفتيش الطالبات قبل دخول لجان الثانوية (1)
استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن فى تفتيش الطالبات قبل دخول لجان الثانوية (1)

استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن فى تفتيش الطالبات قبل دخول لجان الثانوية (2)
استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن فى تفتيش الطالبات قبل دخول لجان الثانوية (2)

استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن فى تفتيش الطالبات قبل دخول لجان الثانوية (3)
استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن فى تفتيش الطالبات قبل دخول لجان الثانوية (3)

استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن فى تفتيش الطالبات قبل دخول لجان الثانوية (4)
استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن فى تفتيش الطالبات قبل دخول لجان الثانوية (4)

استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن فى تفتيش الطالبات قبل دخول لجان الثانوية (5)
استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن فى تفتيش الطالبات قبل دخول لجان الثانوية (5)

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الأحياء 2019

امتحان مادة الفلسفة 2019

امتحان مادة الديناميكا 2019

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