ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود 4 قطاعات على رأسها البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحا 3.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5821.12 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحاً 4.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6356.24 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% رابحاً 1.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4775.84 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 141.2 مليون سهم بقيمة 29.3 مليون دينار كويتى عبر 5919 صفقة.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.07%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.96%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.90%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.10%.

وجاء سهم "المدن" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.38%، تليه كفيك بنسبة 7.69%، ثم دانة بنسبة 7.60%، فيما تصدر سهم "تمدين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.02% ثم أبار بنسبة 10%، ثم أولى تكافل بنسبة 9.89%