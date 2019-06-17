سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 11:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:41 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية
كتب- هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 14225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2125 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 17536 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 606 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1550 نقطة.
 
 
 

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 16-6-2019

الأحد، 16 يونيو 2019 11:00 م

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 16 - 6 -2019

الأحد، 16 يونيو 2019 08:13 م

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط ضعف أحجام التداول

الأحد، 16 يونيو 2019 03:08 م

رئيس البورصة: 80 مليار جنيه القيمة السوقية لشركات المقاولات المصرية المقيدة

الأحد، 16 يونيو 2019 01:03 م

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

الأحد، 16 يونيو 2019 12:15 م

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 16 يونيو 2019 10:27 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة