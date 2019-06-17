ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل التعاملات بصعود جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.41% رابحا عدد 36.53 نقطة ليصل إلى مستوى 8923.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.02% رابحا 0.80 نقطة ليصل إلى مستوى 3572.02 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 63.1 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 145 شركة، فيما تراجعت 24 شركة.

وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.24%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.14%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.10%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.01%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1%.

وجاء سهم "أسيج" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.93%، تليه مكة بنسبة 3.77%، ثم أنعام القابضة بنسبة 3.34%، فيما تصدر سهم "جاكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.49% ثم التموين بنسبة 1.30%، ثم طيبة بنسبة 1.22%.