سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 04:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1% بختام وسط صعود جماعى للقطاعات

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:35 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1% بختام وسط صعود جماعى للقطاعات مؤشر - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1% رابحا 88.79 نقطة ليغلق عند مستوى 8975.73 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.46% رابحا 16.47 نقطة ليغلق عند مستوى 3587.74 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 218.6 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 162 شركة، فيما تراجعت 18 شركة. 
 
وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.12%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.97%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.85%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.56%.
 
وجاء سهم "أمانة للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.31%، دار الأ بنسبة 6.17%، ثم عناية بنسبة 5.27%، فيما تصدر سهم "ساب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.56% ثم البابطين بنسبة 1.27%، ثم صناعات كهربائية بنسبة 1.16%.
 
 
 

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى

تداول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة