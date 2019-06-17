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اختيار محمد شبانة سكرتير عام "الصحفيين".. وهشام يونس لأمانة الصندوق

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:26 ص
اختيار محمد شبانة سكرتير عام "الصحفيين".. وهشام يونس لأمانة الصندوق ضياء رشوان نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد

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انتهى منذ قليل، مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان من تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة واللجان النوعية، حيث تم اختيار محمد شبانة سكرتير عام النقابة، وخالد ميرى وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، وجمال عبد الرحيم وكيل النقابة، وهشام يونس أمين الصندوق.
وقال ضياء رشوان فى تصريحات صحفية، "أتيت و رفعت شعار لم الشمل و اننى مدرك صعوبته، مؤكدا أن لجنة التسويات أولوية قصوى للمجلس".
 
وجاء تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة واللجان النوعية كالأتى:
 
- ضياء رشوان رئيسا لصندوق التكافل ورئيسا للجنة التسويات و المشرف على لجان الحريات و الإسكان والتشريعات.
- جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة ورئيس هيئة التأديب ولجنة التدريب 
- خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد و لجنة التحقيق 
- محمد شبانة  سكرتير عام النقابة وعضو لجنة التحقيق
- هشام يونس أمين صندوق النقابة 
- حسين الزناتى وكيل النقابة للنشاط والمتابعة ورئيس لجنة الحج والعمرة وعضو هيئة التأديب
- أيمن عبدالمجيد رئيس اللجنة التشريعية ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية وعضو لجنة القيد الاستئنافى   
- محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنتى الشئون العربية والإسكان وعضو لجنة القيد
- محمد يحيى رئيس لجنة الخدمات والسكرتير العام المساعد وعضو هيئة التأديب
- حمّاد الرمحى رئيس لجنة المعاشات وأمين الصندوق المساعد وأمين لجنة التسويات  وعضو لجنة القيد الاستئنافى وأحد ممثلى مجلس النقابة فى صندوق التكافل
- عمرو بدر السكرتير العام المساعد و رئيس لجنة الحريات 
- محمد خراجه توقف على اعلان موافقته على مقترح وكيل النقابة لتنمية الموارد والاقتصادية
- محمود كامل رئيس اللجنة الثقافة وعضو لجنة القيد 
 
 
 
 

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