اختيار محمد شبانة سكرتير عام "الصحفيين".. وهشام يونس لأمانة الصندوق

وقال ضياء رشوان فى تصريحات صحفية، "أتيت و رفعت شعار لم الشمل و اننى مدرك صعوبته، مؤكدا أن لجنة التسويات أولوية قصوى للمجلس".
وجاء تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة واللجان النوعية كالأتى:
- ضياء رشوان رئيسا لصندوق التكافل ورئيسا للجنة التسويات و المشرف على لجان الحريات و الإسكان والتشريعات.
- جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة ورئيس هيئة التأديب ولجنة التدريب
- خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد و لجنة التحقيق
- محمد شبانة سكرتير عام النقابة وعضو لجنة التحقيق
- هشام يونس أمين صندوق النقابة
- حسين الزناتى وكيل النقابة للنشاط والمتابعة ورئيس لجنة الحج والعمرة وعضو هيئة التأديب
- أيمن عبدالمجيد رئيس اللجنة التشريعية ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية وعضو لجنة القيد الاستئنافى
- محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنتى الشئون العربية والإسكان وعضو لجنة القيد
- محمد يحيى رئيس لجنة الخدمات والسكرتير العام المساعد وعضو هيئة التأديب
- حمّاد الرمحى رئيس لجنة المعاشات وأمين الصندوق المساعد وأمين لجنة التسويات وعضو لجنة القيد الاستئنافى وأحد ممثلى مجلس النقابة فى صندوق التكافل
- عمرو بدر السكرتير العام المساعد و رئيس لجنة الحريات
- محمد خراجه توقف على اعلان موافقته على مقترح وكيل النقابة لتنمية الموارد والاقتصادية
- محمود كامل رئيس اللجنة الثقافة وعضو لجنة القيد
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