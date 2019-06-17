اختيار محمد شبانة سكرتير عام "الصحفيين".. وهشام يونس لأمانة الصندوق

وقال ضياء رشوان فى تصريحات صحفية، "أتيت و رفعت شعار لم الشمل و اننى مدرك صعوبته، مؤكدا أن لجنة التسويات أولوية قصوى للمجلس".

وجاء تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة واللجان النوعية كالأتى:

- ضياء رشوان رئيسا لصندوق التكافل ورئيسا للجنة التسويات و المشرف على لجان الحريات و الإسكان والتشريعات.

- جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة ورئيس هيئة التأديب ولجنة التدريب

- خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد و لجنة التحقيق

- محمد شبانة سكرتير عام النقابة وعضو لجنة التحقيق

- هشام يونس أمين صندوق النقابة

- حسين الزناتى وكيل النقابة للنشاط والمتابعة ورئيس لجنة الحج والعمرة وعضو هيئة التأديب

- أيمن عبدالمجيد رئيس اللجنة التشريعية ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية وعضو لجنة القيد الاستئنافى

- محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنتى الشئون العربية والإسكان وعضو لجنة القيد

- محمد يحيى رئيس لجنة الخدمات والسكرتير العام المساعد وعضو هيئة التأديب

- حمّاد الرمحى رئيس لجنة المعاشات وأمين الصندوق المساعد وأمين لجنة التسويات وعضو لجنة القيد الاستئنافى وأحد ممثلى مجلس النقابة فى صندوق التكافل

- عمرو بدر السكرتير العام المساعد و رئيس لجنة الحريات

- محمد خراجه توقف على اعلان موافقته على مقترح وكيل النقابة لتنمية الموارد والاقتصادية

- محمود كامل رئيس اللجنة الثقافة وعضو لجنة القيد