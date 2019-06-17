اتحاد الصناعات: مصر تستضيف مؤتمر فاب لاب بعد منافسة مع الصين والإمارات وكندا ورواندا

كتب- إسلام سعيد

قال خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن مصر فازت باستضافة الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر International Fab بعد منافسة قوية مع كندا والصين ورواندا والإمارات العربية المتحدة، والذي من المقرر إنعقاده في الفترة من 28 يوليو حتى 4 أغسطس 2019.

وأضاف عبد العظيم خلال مؤتمر صحفي باتحاد الصناعات، أن فاب لاب يهدف إلى بناء تحالفات استراتيجية لتعزيز إدراج الفئات المهمشة، ونقل المعرفة وأفضل الممارسات التي تمكن المجتمعات من حل مشاكلها.

وأشار إلى أن المؤتمر، ينعقد كل عام وهناك 160 دولة تشهد انعقاد هذا المؤتمر، ويهدف إلى تطوير منظومة الاقتصاد والصناعة، وكذلك يروج إلى الإصلاحات وكذلك تصدير صورة أفضل عن وضع الاقتصاد والسياحة المصرية.

وأشار إلى أن فاب لاب في نسخته الـ 15 (FAB15) حدث عالمى تستضيفة مصر، ويشهد تجمع كافة المؤسسات على مستوى العالم والتى تعمل فى مجال التصنيع الرقمى، لتدشين استثمارات وتحقيق معدلات تنمية أكبر.

ولفت إلى أنه كل عام يجتمع صناع وأعضاء من أكثر من 1600 شركة من جميع أنحاء العالم Fab Labs لتبادل ومناقشة والتعاون وإنشاء مجتمعات حول العديد من المصالح المحلية والعالمية فيما يتعلق بالتصنيع الرقمي والابتكار والتكنولوجيا.