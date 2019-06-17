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إنشاء وتطوير كبارى و5 مصانع لتدوير المخلفات فى كفر الشيخ

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:25 م
إنشاء وتطوير كبارى و5 مصانع لتدوير المخلفات فى كفر الشيخ جانب من اجتماع الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابع الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، أوضاع الكبارى على مستوى المحافظة، سواء الكبارى الخاصة بالرى أو الصرف، وكلف محافظ كفرالشيخ بتحديث البيانات الخاصة بالكبارى، وما تم انجازه من أعمال، وتدقيق الأولويات بما تسمح به الميزانية في الفترة المقبلة.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من المستخلصات المالية الخاصة بالكبارى التى تم الانتهاء منها فى العام المالى 2018/2019 ، والتسوية المالية الخاصة بالميزاينة الممولة من المحافظة للرى والصرف، لعمل إحلال وتجديد للكبارى علي مستوى المحافظة، للصالح العام.

وقال محافظ كفرالشيخ، تم الانتهاء من انشاء كوبرى عتريس، بدسوق بنسبة تنفيذ 100%، ومن المتوقع افتتاحه أمام حركة السيارات خلال الفترة القليلة القدمة ضمن احتفالات محافظة كفر الشيخ بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن مشروعات انشاء الكبارى من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تقوم الدولة بتنفيذها على أرض محافظة كفرالشيخ تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، استعدادات افتتاح أعمال تطوير وإعادة إنشاء مصنع تدوير القمامة، ببيلا ضمن مشروع انشاء وتطوير 5 مصانع لتدوير المخلفات بالمحافظة بالتعاون مع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة. 

قال محافظ كفرالشيخ،تم وضع الاستعدادات النهائية لافتتاح تطوير مصنع تدوير المخلفات ببيلا بطاقة إنتاجية 300 طن/يوم، والذى تم تطويره بالتعاون مع برنامج المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، وذلك لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانب آخر، منح الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيح ، مهلة أسبوعاً لأصحاب المزارع السمكية في نهر النيل بمراكز فوه ومطوبس ودسوق ، لإزالة تلك الأقفاص  بمعرفتهم، قبل شن حملة مكبرة  بعد المهلة بالتعاون مع محافظ البحيرة، لإزالتها .

وأكد المحافظ ، أن الحملة التي سيتم شنها في مياه نهر النيل في المحافظتين تأتي في اطار جهود الدولة للحفاظ على مياه نهر النيل من التعديات،ومواجهة التلوث، والحفاظ على البيئة وصحة المواطن.


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