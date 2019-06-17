وذكرت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني- أن فريق بوريس جونسون يقول إنه مشغول للغاية في الإعداد للاجتماع الذي يحضره جميع المرشحين المنافسين على قيادة الحزب.

وتساءل وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، خلال الاجتماع: "أين بوريس؟ إذا لم يسمح فريق بوريس له بالتحاور مع خمسة من زملائه الوديين، كيف سيتسنى له التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27!".

ويظل جونسون هو المرشح الأبرز لشغل منصب رئاسة وزراء بريطانيا خلفا لتيريزا ماي.