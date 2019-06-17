إغماء 7 طلاب وطالب يمزق ورقة إجابته فى امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع سير امتحانات الثانوية العامة بلجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة، بمواد الرياضيات التطبيقية، ديناميكا، أحياء، فلسفة ومنطق، بمشاركة كافة الأجهزة المعنية مع مديرية التربية والتعليم، وانعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بشكل دائم، وتلقى كافة الشكاوى والتعامل الفورى معها حتى انتهاء أعمال امتحانات الثانوية العامة يوم الأربعاء 3 يوليو القادم.

وأضاف المحافظ أنه تم التشديد على استمرار جاهزية جميع لجان الإمتحانات من مقاعد مناسبة وإضاءة جيدة، بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة داخل اللجان، ومتابعة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن أعمال النظافة بمحيط اللجان، ومنع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط اللجان وتسهيل حركة المرور فى الشوارع المؤدية اليها بالتنسيق مع ادارة المرور، وتأمين العملية الامتحانية بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، لتوفير المناخ الملائم والهدوء أمام الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر وتحقيق أعلى الدرجات العلمية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مقدماً خالص الشكر لجميع القائمين على عملية امتحانات الثانوية العامة.

وقال المحافظ ، إن 18ألف و204 طالب وطالبة امتحانات مواد الرياضيات التطبيقية، ديناميكا، والأحياء، والفلسفة والمنطق، وتم رصد الأتى: تعرض الطالبة "ش.ا.م.أ.م" في لجنة مدرسة التجارة بنات بدسوق بمادة الأحياء، لحالة أغماء وتم نقلها إلى مستشفى دسوق العام بسيارة إسعاف، وتعرض الطالبة "إ.ش.م" في لجنة مدرسة نجية سلام مطوبس فى مادة الأحياء لحالة تشنج، وتم نقلها إلى مستشفى مطوبس العام بسيارة إسعاف، والطالبة "إ.ع.ف.ا" في لجنة مدرسة النهضة بمطوبس فى مادة الفلسفة حدث لها حالة تشنج، وتم نقلها إلى مستشفى مطوبس العام بسيارة إسعاف، وتعرض الطالبة "م.ع.ع.ا.ا" في لجنة مدرسة سيدي سالم الثانوية بنات فى مادة الأحياء، لحالة إغماء، وتم نقلها إلى مستشفى سيدي سالم بسيارة اسعاف، وتعرض الطالب "م.ا.ا.ا" في لجنة مدرسة رفاعه الطهطاوي بمادة الديناميكا لحالة اغماء، وتم نقله إلى مستشفي سيدى سالم بسيارة إسعاف، فضلاً عن قيام الطالب "أ.ع.ا.م.ا" في لجنة الشهيد جلال الدسوقي بتمزيق كراسة الإجابة بمادة الديناميكا، وتم عمل محضر إثبات حاله، وتعرض الطالب "م.ي.ك.ع" في لجنة مطوبس المهنية بمادة الديناميكا لحالة إغماء، وتم نقله إلى مستشفى مطوبس بسيارة إسعاف، وتعرض الطالبة "ي.ر.م.م" في لجنة صالح الشرنوبي بمادة الأحياء، لحالة إغماء، وتم نقلها إلى مستشفى بلطيم العام بسيارة إسعاف لتلقى الإسعافات الأولية.

وأكد أنه يقدم الشكر للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع الادارات التعليمية وجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم لجهودهم المبذولة فى توفير الدعم اللوجستى اللازم خلال أعمال امتحانات الثانوية العامة وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة.