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إعدام 2.3 طن أغذية و612 لتر زيوت وتحرير 487 محضر خلال حملة بالساحل الشمالى

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:48 م
إعدام 2.3 طن أغذية و612 لتر زيوت وتحرير 487 محضر خلال حملة بالساحل الشمالى الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح
مطروح – حسن مشالي

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شنت لجنة من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بمطروح، على 141 منشأة غذائية وسياحية بقري الساحل الشمالى فى نطاق الحمام العلمين - الضبعة ، أسفرت عن سحب 14 عينة أغذية مختلفة وتم إعدام 2295 كيلو جرام أغذية مختلفة وأوانى و 612 لتر زيوت وعصائر للتغيير فى الخواص الطبيعية، بالإضافة إلى تحرير 90 محضر صحى لعدم اتباع قواعد النظافة العامة.

صرح بذلك الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، وأضاف أنه تحرير عدد 391 محضر صحى، لعدم حمل العاملين بتداول الأغذية شهادات صحية سارية، و 6 محاضر جنحة صحية، لبيع مثلجات بدون ترخيص، وتحرير 4 محاضر ضبط لأغذية مختلفة للتغيير فى الخواص الطبيعية، وجارِ العرض على النيابة العامة بمطروح.

من جانبه شدد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، على تكثيف عمل اللجان، خلال موسم الصيف، للتأكد من سلامة المعروض، حرصا على الصحة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وناشد المحافظ، أصحاب المنشآت السياحية والغذائية، بالالتزام بكافة الاشتراطات الصحية وتقديم خدمات متميزة، لضيوف وزائرى المحافظة، تليق بمكانة محافظة مطروح سياحياً.

 

 

 


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المنشآت السياحية

المصيف

سلع فاسدة

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