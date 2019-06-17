إعدام 2.3 طن أغذية و612 لتر زيوت وتحرير 487 محضر خلال حملة بالساحل الشمالى

صرح بذلك الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، وأضاف أنه تحرير عدد 391 محضر صحى، لعدم حمل العاملين بتداول الأغذية شهادات صحية سارية، و 6 محاضر جنحة صحية، لبيع مثلجات بدون ترخيص، وتحرير 4 محاضر ضبط لأغذية مختلفة للتغيير فى الخواص الطبيعية، وجارِ العرض على النيابة العامة بمطروح.

من جانبه شدد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، على تكثيف عمل اللجان، خلال موسم الصيف، للتأكد من سلامة المعروض، حرصا على الصحة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وناشد المحافظ، أصحاب المنشآت السياحية والغذائية، بالالتزام بكافة الاشتراطات الصحية وتقديم خدمات متميزة، لضيوف وزائرى المحافظة، تليق بمكانة محافظة مطروح سياحياً.