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إطلاق المرحلة الثالثة من حملة "حقك تنظمى" بـ 10 محافظات

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:24 م
إطلاق المرحلة الثالثة من حملة "حقك تنظمى" بـ 10 محافظات الدكتورة سحر السنباطى رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة
كتب وليد عبد السلام

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أطلقت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، المرحلة الثالثة من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمى" بـ 10 محافظات على مستوى الجمهورية، فى الفترة من 15 وحتى 26 يونيو الجارى.
 
المحافظات التى سيتم إطلاق الحملة بها هى كفر الشيخ، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والمنوفية والقاهرة، والسويس، والاسماعيلية، والأقصر، والبحر الأحمر، كما أن هذه الحملة تأتى فى إطار وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابى على صحة الأم والطفل، ورفع وعى المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.
 
ويشار إلى أن نتائج هذه الحملات ستعمل علي تحسين المؤشرات من خلال زيادة معدل الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض معدل الانجاب بما ينعكس بشكل مباشر علي تحقيق التنمية الشاملة وتحسين الخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة للمواطن المصري في اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
     
من جانبها أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن الحملة تتضمن تنفيذ 510 ندوة خارجية بـ 210 ادارة بالقري المستهدفة على مستوى العشر محافظات، خلال الفترتين الاولى يتم تنفيذها في الفترة من 15 وحتى 19 يونيو، والثانية سيتم تنفيذها في الفترة من 22 وحتى 26 يونيو العام الحالي، لافتةً الى أن جميع الندوات تدور حول مفهوم تنظيم الأسرة ومردوده علي صحة الأم و الطفل والمجتمع ومخاطر الحمل المتكرر والمتقارب والمبكر والمتأخر، وفوائد المباعدة بين الولادات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة والرد علي الشائعات.
 
وأضافت "السنباطي" أنه تم توحيد الرسالة الإعلامية علي مستوي الجمهورية بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحى والقادة المجتمعيين، والتي تستهدف الفئات المختلفة من الجمهور مثل : لقاءات للرجال تحت شعار ( كلام رجاله)، ولقاءات للسيدات ربات البيوت في سن الانجاب تحت شعار (همسة لصحتك) ، ولقاءات للسيدات "الحموات" و كبيرات السن تحت شعار ( حماتي حياتي ) ، وللسيدات العاملات ( الموظفات الحكوميات ) في سن الانجاب تحت شعار ( نظمتي !!) ، وللشباب تحت شعار ( اسرتنا مثالية ) بالإضافة إلى عروض مسرحية وأنشطة ثقافية في قصور الثقافة ومراكز الشباب.
 
أكدت " السنباطي" أن تلك الحملة تأتي ضمن أنشطة عديدة ينفذها قطاع السكان وتنظيم الأسرة ضمن مبادرة ( أيامنا أحلى ) والتي بدأ القطاع بتنفيذها منذ شهر ديسمبر 2018، بدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع مديريات التعليم والاوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجمعيات الأهلية والمحليات.

 


الصحة

تنظيم الأسرة

المحافظات

السكان

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