إصابة 8 إثر استهداف سيارة مفخخة لمدرعة تابعة للجيش الهندى فى كشمير

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أعلن مسئولون فى الهند، اليوم الاثنين، أن سيارة مفخخة استهدفت مدرعة تابعة للجيش الهندى فى إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، ما أدى إلى إصابة 6 جنود على الأقل ومدنيين اثنين.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية عن الجيش الهندى، قوله، إن الهجوم الذى وقع مساء اليوم كان "محاولة فاشلة" لاستهداف دورية للجيش فى منطقة "بولواما" بالشطر الهندى من إقليم كشمير، ولم تعلن على الفور أى جماعة من الجماعات المتمردة التى تقاتل ضد الحكم الهندى فى الإقليم منذ عام 1989 مسئوليتها عن الهجوم.