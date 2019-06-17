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إصابة 2 فى تصادم بين سيارة ملاكى وعربة كارو بسوهاج

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:11 م
إصابة 2 فى تصادم بين سيارة ملاكى وعربة كارو بسوهاج اسعاف - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهد الطريق الوسطانى بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج، اصطدام بين سيارة ملاكى وعرب كارو، نتج عن الحادث إصابة قائد العربة الكارو وعامل من مستقلى السيارة الملاكى.
 
كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جزيرة شندويل، وقوع مصادمة بدائرة المركز ووجود مصابين وتم نقلهما للمستشفى العام للعلاج.
 
وبالفحص، تبين من خلال التحريات التى قام بها الرائد أحمد صقر رئيس مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل، أنه أثناء سير السيارة ملاكى سوهاج قيادة "محمد ا ن م" 32 سنة، سائق ويقيم دائرة مركز سوهاج، إختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم من الخلف بعربة كارو، قيادة "علي ح ر ح" 24 سنة عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج، نتج عن الحادث إصابة قائد العربة الكارو"، كسر متفتت بالساق اليسرى "ووليد م م م" 30 سنة عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج، كدمات وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.
 
تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام، بسؤال المذكورين، قرروا بمضمون ما تقدم، تم رفع أثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 

سوهاج

حوادث سوهاج

مديرية امن سوهاج جزيرة شندويل

مديرية امن سوهاج

جزيرة شندويل

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