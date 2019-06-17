سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 01:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة مراقب بكسر فى القدم إثر سقوطه أثناء عمله كمراقب بالثانوية فى أسيوط

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:19 م
إصابة مراقب بكسر فى القدم إثر سقوطه أثناء عمله كمراقب بالثانوية فى أسيوط امتحان - أرشيفية
أسيوط - ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب أحد الملاحظين بلجان الثانوية العامة بمحافظة أسيوط بكسر فى القدم إثر سقوطه أثناء عمله كمراقب بلجنة المدرسة الفكرية وتم نقله لتلقى العلاج واستبداله بآخر وجارى اتخاذ اللازم.

تلقت غرفة عمليات التربية والتعليم بأسيوط اخطارا من رئيس لجنة المدرسة الفكرية يفيد إصابة "عبد المعز .ع.أ" 50 سنة مراقب بلجنة الثانوية العامة مقيم سوهاج، بكسر بالقدم إثر سقوطه أثناء عمله كمراقب باللجنة .

وعلى الفور توجهت سيارة اسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل المراقب لتلقى العلاج واستبداله بآخر وجارى اتخاذ اللازم حيال الواقعة.

وتعقد الامتحانات لـ669،749 طالب وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118،071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية (علوم) على مستوى الجمهورية.

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الأحياء 2019

امتحان مادة الفلسفة 2019

امتحان مادة الديناميكا 2019 امتحانات الثانوية العامة

امتحان مادة الديناميكا 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة