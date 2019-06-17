إصابة مراقب بكسر فى القدم إثر سقوطه أثناء عمله كمراقب بالثانوية فى أسيوط

أسيوط - ضحا صالح

أصيب أحد الملاحظين بلجان الثانوية العامة بمحافظة أسيوط بكسر فى القدم إثر سقوطه أثناء عمله كمراقب بلجنة المدرسة الفكرية وتم نقله لتلقى العلاج واستبداله بآخر وجارى اتخاذ اللازم.

تلقت غرفة عمليات التربية والتعليم بأسيوط اخطارا من رئيس لجنة المدرسة الفكرية يفيد إصابة "عبد المعز .ع.أ" 50 سنة مراقب بلجنة الثانوية العامة مقيم سوهاج، بكسر بالقدم إثر سقوطه أثناء عمله كمراقب باللجنة .

وعلى الفور توجهت سيارة اسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل المراقب لتلقى العلاج واستبداله بآخر وجارى اتخاذ اللازم حيال الواقعة.

وتعقد الامتحانات لـ669،749 طالب وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118،071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية (علوم) على مستوى الجمهورية.