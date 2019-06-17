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إصابة طالبة ثانوية عامة بكسر بالذراع ونقلها للمستشفى إثر حادث بالشرقية

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:36 م
إصابة طالبة ثانوية عامة بكسر بالذراع ونقلها للمستشفى إثر حادث بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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تعرضت طالبة بالثانوية العامة بمركز أبوكبير بالشرقية، لحادث أثناء توجهها لامتحان مادة الأحياء حيث سقطت من أعلى سلم المنزل، مما أدى إلى كسر ذراعها.

وأكدت شيماء محمود والدة الطالبة مسيون أحمد محمود خضرى، أن نجلتها رغم أصابتها اصرت على التوجه للجنة الامتحان، الا أنها لم تتمكن من أداء المادة بسبب الإصابة وتم تقديم لها إسعافات اولية داخل اللجنة وحرر مذكرة رئيس اللجنة مذكرة بالواقعة، مضيفا انه توجهت بعد انتهاء وقت الامتحان إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازمة لها.

فى السياق ذاته تعرض 5 من طلاب للإصابة بحالات مرضية مختلفة أثناء تأدية امتحان مادة الاحياء لشعبة علمى علوم، ومادة الديناميكا لشعبة علمى رياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق، للشعبة الادبية بعدد من لجان الامتحانات.

فأصيبت الطالبة "س ع ج" طالبة بمدرسة السيدة خديجة بحالة نفسية، وإصابة " م ال م" طالب بمدرسة الثانوية العسكرية فاقوس بصدمة عصبية، و" إ م م " طالب بالمدرسة الثانوية بمنيا القمح بتشنجات، وإصابة" ش ا ع" طالبة بمدرسة النحال الابتدائية بالزقازيق بانخفاض نسبة السكر، وإصابة" أ ح م" طالبة بالمدرسة الثانوية بنات فاقوس بحالة إغماء.


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الأحياء 2019

امتحان مادة الفلسفة 2019

امتحان مادة الديناميكا 2019 امتحانات الثانوية العامة

امتحان مادة الديناميكا 2019

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