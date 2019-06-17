إصابة ضابطى شرطة فى حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب منذ قليل، رئيس مباحث قسم رابع العريش ونقيب معه، إثر إصطدام سيارة شرطة بسيارة نقل مركونة على جانب الطريق الزراعى مصر إسكندرية، بقرية عرب الرمل، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقى بلاغا يفيد من وقوع حادث تصادم بين سيارة شرطة بسيارة نقل مركونة على جانب الطريق الزراعى مصر إسكندرية بقرية عرب الرمل.

على الفور انتقلت سيارتان إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة، وشادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، وتم نقل كلامن الرائد حمدى عبد الهادى لطيف رئيس مباحث قسم رابع العريش، والنقيب أحمد عبد الغنى مرافقة مصابين بسحجات وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى قويسنا العام، وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.