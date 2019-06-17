إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة نارية فى الخارجة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أصيب شخصين، منذ قليل، في حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من قسم شرطة النجدة، يفيد وصول مصابين لمستشفي الخارجة العام في حادث مرورى.

تبين انقلاب دراجة نارية بجوار مدرسة الثانوية الزراعية بمدينة الخارجة، أسفر عن إصابة كل من أحمد علي حسن 17 سنة، ، محمد يوسف حسين 18 سنة بجروح وكدمات في الجسم وجري نقل المصابين لمستشفي الخارجة العام لتلقي العلاج، وجاري حرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.