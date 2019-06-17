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"إسعاف المنوفية" تنقل 6 حالات من لجان الثانوية العامة للمستشفيات

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:39 م
"إسعاف المنوفية" تنقل 6 حالات من لجان الثانوية العامة للمستشفيات سيارة إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور أمجد عبد الحميد مديرعام هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، أنه تم نقل 6 طلاب بينهم طالب بمدن قويسنا، منوف، السادات، الشهداء، بركة السبع نتيجة تعرضهم لحالات إغماءات فى امتحانات مواد الديناميكا والأحياء والفلسفة والمنطق بجميع أنحاء المحافظة.

 

وأضاف مدير عام هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، أنه تم نقل الحالات وهم أميرة رمضان من لجنة مصطفى كامل بمدينة قويسنا إلى مستشفى قويسنا، أميرة بدر السيد إلى مستشفى بركة السبع، ريهام عادل خليل من لجنة نصر عبد الغفور إلى مستشفى منوف العام، اسماء عبد الستار إلى مستشفى الشهداء، يوسف عرفة طه إلى مستشفى السادات العام، أريج رجب أحمد إلى مستشفى الشهداء.

 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

 

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزًا، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الأحياء 2019

امتحان مادة الفلسفة 2019

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