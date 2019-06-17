إخلاء سبيل المتهم بإصابة 4 أشخاص بمشاحرة على كلب فى شبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

أمر عمرو عوض مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بأشراف المحامى العام لنيابات شمال بنها، بإخلاء سبيل فنى تكيفات بعد تسببة فى إصابة 4 أشخاص بمشاجرة على كلب، إثر تصالح الطرفين وتنازلهم عن شكواهم.

وكان قد تلقى العميد صمويل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية منشية عبدالمنعم رياض دائرة القسم.

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فانتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم، وتبين وقوع المشاجرة بين طرف أول "م غ غ" 30 سنة فنى تكيفات "مصاب" وطرف ثانى "م ع م" 26 سنة مندوب مبيعات، وشقيقه "م" 17 سنة سائق توك توك و "ك م" 25 سنة سائق وجميعهم مصابين برش الخرطوش وذلك بسبب قيام الثانى من الطرف الثانى بالاستيلاء على كلب خاص بالأول من الطرف الأول، وأثناء قيام الأول بمعاتبته حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى فرد خرطوش كان بحوزته محدثاً إصابة الطرف الثانى.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وتم التحفظ عليه وتم التنسيق مع فرع الأمن العام، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.