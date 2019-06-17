إحباط تهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مهربة من جمارك بـ 40 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر ميناء الإسكندرية البحرى تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقه عنها بمبلغ 40مليون جنيه.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير "كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية"، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "كبريتات صوديوم" داخل حاويات، وتحوى ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد.. وذلك بقصد تهريب تلك الأصناف بطريقة غير مشروعة للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة، وأسفرت أعمالها عن ضبط "4000 كرتونة بداخلها 4 ملايين عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأحجام والأشكال" مجهولة المصدر وغير مثبتة بالأوراق ودون موافقة الجهات المختصة.

وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها بمبلغ 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.