إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة سائق بالإكراه فى المقطم

كتب سليم على

أحالت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، تشكيل عصابي اطلقوا النيران على سائق تابع لشركة حديد للاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته في السيارة، إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن قسم شرطة المقطم، تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات بمنطقة التجمع الثالث، يفيد استقبال سائق مصابا بطلق ناري وكدمة في الرأس، ومحصل، يعملان بشركة لتجارة الحديد.

وبتوجه النيابة لسؤالهم حول الواقعة، قالوا أنهما عقب خروجهما من فرع أحد البنوك كائن بالطريق الدائري، واستقلالهما سيارة الشركة قيادة الأول وهما متجهان لمقر الشركة، وبحوزتهما مبلغ 241 ألف جنيه وأوراق وعقود خاصة بالشركة وحافظة شيكات، وبالطريق البطيء أمام أحد التجمعات السكنية اعترضهما أربعة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي لسرقة ما بحوزتهما من مبالغ مالية، ولدى مقاومتهما لهم أطلق أحدهم عيارا ناريا محدثًا إصابة الأول، واستولوا منهما على الأوراق والعقود الخاصة وحافظة الشيكات دون الحقيبة التي بها المبلغ المالى وفروا هاربين.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تشكيل فريق وبتكثيف التحريات تم تحديد مرتكبي الواقعة، وهم أربعة أشخاص، سبق اتهامهم ومحكوم عليهم فى العديد من القضايا، وأحدهم مقيد الحرية على ذمة قضية سرقة بمركز شرطة مغاغة بالمنيا، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين وبحوزتهما بندقية آلية، طبنجة، 51 طلقة مختلفة الأعيرة، واستهداف مسكن المتهم المقيد الحرية بمركز شرطة مغاغة تنسيقًا وأمن المنيا عُثر على خزينة طبنجة بداخلها 19 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين والمتهم المُقيد الحرية، اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضافوا باستيلائهم على حقيبة المجني عليهما لاعتقادهم أنها تحوي مبالغ مالية، وعقب هروبهم اكتشفوا أنها تحوى بعض الأوراق وتخلصوا منها بإلقائها بالطريق العام.