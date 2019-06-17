إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المصوغات الذهبية بالتجمع للمحاكمة الجنائية

كتب ــ أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة تشكيل عصابى لسرقة المصوغات الذهبية بالتجمع، للمحاكمة الجنائية.

وكشفت التحقيقات بأن المتهمين هم "ع. م"، وزوجتيه "إ. م"،" خادمة"، و"رح"، "طبيبة".

وأنكرت الطبيبة اشتراكها مع المتهمين في سرقة المصوغات الذهبية، وأدلت بأن المتهم استغل كبر سنها وأوهما بالحب، لتساعده في بيع المصوغات المسروقة مستغلا عائلتها الكبيرة، وبأنه طلب منها بيع المصوغات مرتين ولم تعلم بسرقتها.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع الأول، عدة بلاغات تفيد بسرقة المصوغات الذهبية لعدد من المواطنين، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتبين بأن المتهم يستغل زوجاته الأولي في السرقة، والثانية في بيع المسروقات، وحرر المحضر اللازم "، وتولت النيابة التحقيقات.