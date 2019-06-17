إحالة السايس المتهم بقتل ربة منزل لسرقتها بمدينة نصر للجنايات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، بإحالة السايس المتهم بقتل ربة منزل لسرقتها لمحكمة الجنايات.

واعترف المتهم فى التحقيقات، بمروره بضائقة مالية فقرر سرقة شقة المجنى عليها وطعنها بالسكين، خوفا من افتصاح أمره ثم فر هاربا.

وكان قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغا بالعثورعلى جثة ربة منزل تبلغ من العمر 34 عاما بداخل مسكنها، وبها جروح طعنية متفرقة بالجسم، والعثور على سكين بدورة المياه.

وبتشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الحادث، وتبين أنه سايس يعمل بالشارع محل سكن المجنى عليها، ومقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم.