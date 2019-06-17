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أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة: أخطاء بالترجمة فى امتحان الأحياء

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:13 م
أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة: أخطاء بالترجمة فى امتحان الأحياء امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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أعلن أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة رصدهم لأخطاء فى الترجمة بامتحان الأحياء للثانوية العامة، ونقص فى الترجمة من عربى Eوهو ما يترتب عليه اختلاف فى الإجابة عن نفس السؤال.

 

وأكد خالد صفوت، على أنه فى النموذج "د" السؤال رقم 8 لم يتم تحديد إنها codonsبرغم من وجودها فى العربى باسم "الكودونات" وهو ما يترتب عليه اختلاف حل السؤال، وأيضا الترجمة فى كلمه Pregnant woman وفى العربى المرأة عند الولادة وأيضا يترتب عليه اختلاف الحل أيضا.

 

وقالت مصادر مسئولة، إن الأسئلة مطابقة لنموذج ومواصفات الورقة الامتحانية.

 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

 

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزًا، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الأحياء 2019

امتحان مادة الفلسفة 2019

امتحان مادة الديناميكا 2019

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