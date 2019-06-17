وأوضح السفير باتريك ماجويا السكرتير الدائم بوزارة الشئون الخارجية الأوغندية قائلا إن حكومتى البلدين تواصلان اجراء محادثات دبلوماسية من أجل تجنب تصاعد الموقف، وقال "إننا نتواصل معهم بالسبل الدبلوماسية، ولذلك فإننا كتبنا لهم رسالة احتجاج بشأن ذلك الحادث، ولانعتقد أن الحادث يمكن أن يتصاعد، ولذلك فإننا سعينا من أجل التوصل لحل سلمي".

وتجدر الاشارة إلى أن العلاقات بين البلدين كان قد أصابها الفتور فى أعقاب تبادلهما إتهامات بدعم المتمردين فى كل منهما، ووصل الأمر لدرجة قيام رواندا باغلاق حدودها مع أوغندا خلال شهر فبراير الماضى.