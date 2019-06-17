أعرف.. ماذا قالت محكمة النقض عن التحريض على التظاهر بمواقع التواصل الاجتماعى؟

أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 39725 لسنة 85 جلسة قضائية على مبدأ هام يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعى والتحريض على التظاهر من خلالها ، حيث أشارت إلى أن الاكتفاء بسرد عبارات مطاطة دون توضيح تحديدا الألفاظ التى تحرض على العنف أو ما هو مجرم فى القانون يعد قصورا فى الحكم.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، "إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتى التحريض على العنف والتظاهر لتكدير السلم العام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى واكتفاؤه بسرد عبارات عامة دون بيان الألفاظ التى تحرض على العنف والتظاهر ومضمونها، ومدى مطابقة ما حوته للأهداف المؤثمة فى القانون وإجمالها على نحو مبهم لا يبين منه مدى تأييده للواقعة، يعد قصورا".

وتابعت المحكمة "لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بجريمتى التحريض على العنف والتظاهر لتكدير السلم العام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى واكتفى بسرد عبارات عامة دون أن يعنى ببيان ماهية الألفاظ التى تحرض على العنف والتظاهر ومضمونها بطريقة وافية ولم يوضح مدى مطابقة ما حوته للأهداف المؤثمة فى القانون بل أجملها على نحو مبهم غامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التى اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة فى الدعوى ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان فى بيان أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما".