أطباء الهند ينظمون إضرابا عاما احتجاجا على أوضاع العمل "غير الإنسانية"

رويترز

ذكرت أكبر هيئة طبية فى الهند أن مئات الآلاف من الأطباء بدأوا إضرابا فى أنحاء البلاد اليوم الاثنين للمطالبة بتحسين أوضاع العمل، مع تصاعد الغضب من تردى الأوضاع الأمنية فى المستشفيات.

وبدأ الإضراب الاحتجاجي في شتى أنحاء الهند، والذي يؤثر على مئات المستشفيات، بعد هجوم على كلية للطب في ولاية البنغال الغربية الأسبوع الماضي. وأصيب في الهجوم ثلاثة أطباء مبتدئين بجروح خطيرة بعد نزاع مع أسرة توفي قريب لها.

وكان للحدث أثر بالغ في نفوس الأطباء الهنود الذين يتقاضى كثير منهم أجورا زهيدة ويعملون أكثر مقارنة بنظرائهم الأجانب.

واحتج آلاف الأطباء خارج المستشفيات في أنحاء الهند اليوم الاثنين، رافعين لافتات وواضعين شارات سوداء على أذرعهم.

وقالت الرابطة الطبية الهندية، التي تمثل أكثر من 300 ألف طبيب ونصف مليون طبيب مبتدئ وطلاب الطب وغيرهم من العاملين في المجال الطبي، إن جميع أفرادها تقريبا، باستثناء من يقدمون خدمات الطوارئ، انضموا للاحتجاجات.

وقال الدكتور آر.بي آسوكان، السكرتير العام الفخري للرابطة لرويترز "عمليا الجماعة الطبية كلها في إضراب".

وتطالب الرابطة بعقوبات أشد على من يهاجمون الأطباء وكذلك بزيادة الرواتب لدعم العاملين المثقلين بأعباء العمل الزائدة.

وقال آسوكان إن الطبيب في العيادة الخارجية عادة ما يوقع الكشف على أكثر من 100 مريض يوميا، وإنه على الرغم من تخرج عشرات الآلاف من الأطباء سنويا فإن كثيرا منهم بلا عمل.

وأضاف "عبء العمل على الأطباء غير إنساني... الحكومة لا تعين ما يكفي".