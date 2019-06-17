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أسهم أوروبا تتراجع ولوفتهانزا يهبط بعد تحذير بشأن الأرباح

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:02 م
أسهم أوروبا تتراجع ولوفتهانزا يهبط بعد تحذير بشأن الأرباح البورصة الأوروبية
رويترز

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أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف اليوم الاثنين مع تضرر قطاع شركات الطيران بفعل تحذير بشأن الأرباح من لوفتهانزا الألمانية، فى حين تترقب الأسواق العالمية لاستقاء الدلائل على اتجاه السياسة النقدية من مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى).

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.1 بالمئة. وصعد المؤشر كاك 40 الفرنسى بقيادة أسهم شركات المنتجات الفاخرة، فى حين نزل سهم إندرا سيستيماس لتكنولوجيا المعلومات 7.1 بالمئة ليهبط مؤشر السوق الإسبانية 0.7 بالمئة.

ويبدأ مجلس الاحتياطى الاتحادى اجتماعه غدا الثلاثاء حيث يستبعد المستثمرون خفض أسعار الفائدة فى حين يساند الكثيرون تحولا صوب ذلك فى يوليو تموز.

وقال كريج إيرلام كبير محللى السوق فى أواندا "السوق تبدو متوخية الحذر نوعا ما بسبب اجتماع مجلس الاحتياطي. عوامل كثيرة مأخوذة بالفعل فى حساب الأسعار."

وأضاف "توجد فرصة أعلى بكثير بأن يصب مجلس الاحتياطى عامدا أو غير عامد الماء البارد على التوقعات."

واتسم أداء قطاع السفر والترفيه الأوروبى بالضعف على نحو خاص قياسا إلى القطاعات الأخرى مع انحدار سهم لوفتهانزا 11.6 بالمئة مما أبقى المؤشر داكس الألمانى تحت ضغط.

وخفضت المجموعة توقعات أرباحها للعام 2019 بأكمله بسبب ما قالت إنها منافسة شركات الطيران منخفض التكلفة فى أوروبا.

ونزلت أسهم إندرا سيستيماس الإسبانية بعد تقرير إعلامى بأنها ستشترى ما يصل إلى 75 بالمئة من آي.تي.بى أيرو من رولز رويس مقابل حوالى مليار يورو (1.12 مليار دولار).

 


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