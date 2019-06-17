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أسعار النفط تهبط 1% مع طغيان المخاوف الاقتصادية

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:47 م
أسعار النفط تهبط 1% مع طغيان المخاوف الاقتصادية النفط
وكالات الأنباء

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تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين بعد صدور مزيد من البيانات الضعيفة عن الاقتصاد الصينى مما أجج المخاوف من تراجع الطلب العالمى على النفط.

وفقدت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 60.94 دولار للبرميل، بانخفاض 1.73 بالمئة. ونزلت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 58 سنتا بما يعادل 1.10 بالمئة إلى 51.93 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجعت الأسعار حوالى 20 بالمئة منذ ذروة 2019 المسجلة فى أبريل، لأسباب منها بواعث القلق من حرب التجارة الأمريكية الصينية وبيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

وتباطأ نمو الناتج الصناعى الصينى على غير المتوقع إلى أدنى مستوياته فى أكثر من 17 عاما، حسبما أظهرته بيانات المكتب الوطنى للإحصاءات يوم الجمعة. ونما الإنتاج خمسة بالمئة فى مايو عنه قبل سنة، ليأتى دون توقعات المحللين التى كانت لنمو 5.5 بالمئة وأقل من قراءة أبريل البالغة 5.4 بالمئة.

وقد يجتمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنظيره الصينى شى جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين فى اليابان فى وقت لاحق هذا الشهر. وقال ترامب إنه سيلتقى مع شى خلال القمة، لكن الصين لم تؤكد حتى الآن عقد اجتماع.

وقال فيل فلين المحلل بمجموعة برايس فيوتشرز فى شيكاجو "جميع الوكالات الرئيسية تورد أن الطلب سيكون أضعف.. ساهم ذلك فى ضائقة السوق. أشياء من الطبيعى أن نصعد بها لم نعد نصعد بها."

 


اسعار النفط

الاقتصاد الصينى

حرب التجارة الامريكية الصينية

دونالد ترامب

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