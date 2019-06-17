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أسعار العملات اليوم الاثنين 17-6-2019 والتباين يسيطر على التعاملات

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:20 م
أسعار العملات اليوم الاثنين 17-6-2019 والتباين يسيطر على التعاملات عملات- أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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سيطرت حالة من التباين على أسعار العملات أمام الجنيه فى تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 17- 6- 2019، حث ارتفعت بعض العملات، بينما تراجعت عملات أخرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد.

 

 

من العملات التى سجلت ارتفاعا فى سعرها أمام الجنيه المصرى، اليورو الأوروبى والجنية الاسترلينى والدينار الكويتى، بينما تراجع سعر الدولار الأمريكى والريال السعودى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك، جاءت أسعار العملات كالتالى:

 

سعر الدولار فى مصر
 

تراجع سعر الدولار اليوم فى مصر أمام الجنيه، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، مسجلا الأسعار التالية...

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.68جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.72جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.69جنيه للشراء

16.79جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.72 للشراء، 18.86 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.01 جنيه للشراء، و 21.18 جنيه للبيع.

  

سعر الريال السعودى اليوم
 

تراجع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند ختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.44 جنيه للشراء، و 4.48 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم على مستوى سعر البيع، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 54.94 جنيه للشراء، 55.33 جنيها للبيع.

 


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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