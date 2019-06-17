أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 17 - 6 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 17-6-2019.

إيقاف تداول 7 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المجموعة المصرية العقارية، أسمنت سيناء، العامة لصناعة الورق، مطاحن ومخابز الإسكندرية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الأهرام للطباعة والتغليف، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك.

البورصة تخسر 178 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات أجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 178 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.382 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 105.2 مليون ورقة مالية بقيمة 671.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.7 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.47%، والعرب على 4.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.19%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع 4.4 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 29.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 32.7 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14241 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17527 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 606 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1549 نقطة، واستقر مؤشر بورصة النيل عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 9.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.95%

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 10.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.67%

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 8.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.64%

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 5.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.28%

- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 13.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.89%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك بسعر إغلاق 6.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.92%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.12%

- أجواء للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 3.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.52%

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 7.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.44%

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 4.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.10%