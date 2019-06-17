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أسباب ضعف النظر أبرزها كبر السن ومرض السكري

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:00 ص
أسباب ضعف النظر أبرزها كبر السن ومرض السكري ضعف النظر - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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ضعف النظر من الحالات الطبية الشائعة التى تصيب كثيرا من الأشخاص، وضعف النظر هو فقدان البصر الذى لا يمكن تصحيحه بالكامل من خلال النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة أو الجراحة مثل: عمليات الليزك، وضعف البصر لا يشمل العمى التام، لأنه سيكون لديك بعض الرؤية ومع ذلك، يمكن علاجه ضعف النظر أو تعويضه باستخدام أدوات رؤية مثل النظارات المكبرة، وفقاً لموقع Webmd، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب ضعف النظر.

اسباب ضعف النظر
ضعف النظر

ويشمل ضعف النظر عدة حالات من فقدان الرؤية وضعفها فمثلاً: قد يكون لديك بقعة فى مجال رؤيتك، وقد قسمت أكاديمية طب العيون ضعف البصر إلى فئتين بناءً على الرؤية في أفضل عينيك:

ضعف النظر الجزئى: رؤيتك تتراوح بين 20/40 و 20/200 ويمكن علاجه مع النظارات الطبية التقليدية.العمى : رؤيتك ليست أفضل من 20/200 مع التصحيح التقليدي، أو لديك مجال رؤية أقل من 20 درجة.

اسباب ضعف النظر 1
اسباب ضعف النظر 

أنواع ضعف الرؤية
 

الأكثر شيوعا تشمل ما يلي:

-فقدان الرؤية المركزية: لديك بقعة في وسط مجال رؤيتك.

-فقدان الرؤية المحيطية (الجانبية)، لا يمكنك رؤية أي شيء على أي جانب أو أعلى أو أسفل مستوى العين، لكن رؤيتك المركزية لا تزال سليمة.

-العمى الليلي. لا ترى جيدًا في أماكن سيئة الإضاءة مثل المسارح أو في الخارج ليلا.

-عدم وضوح الرؤية، الكائنات القريبة والبعيدة خارج التركيز.

-رؤية ضبابية يبدو أن مجال رؤيتك بالكامل مغطى بالضباب.

اسباب ضعف النظر 4
اسباب ضعف النظر 

 

اسباب ضعف النظر

ضعف النظر يكون نتيجة لمجموعة متنوعة من الحالات والإصابات منها:

-تقدم السن من أسباب ضعف النظر، حيث أن مشاكل العين مثل الضمور البقعي، الجلوكوما، إعتام عدسة العين، الاعتلال العصبي البصري هي أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا وحتى أكثر من ذلك إذا كنت تزيد عن 65 عامًا.

إلى جانب ظروف الشبكية المرتبطة بالعمر، تشمل الأسباب المحتملة الأخرى لضعف النظر ما يلي:

-الجلوكوما أو المياه الزرقاء.

-مرض السكري.

-سرطان العين.

-مرض المهق أو البرص.

-السكتة الدماغية.

-صدمة العين.

-إصابة الدماغ.


اسباب ضعف النظر

ضعف النظر

اسباب فقدان الرؤية

فقدان الرؤية

مشاكل الابصار

مشاكل النظر

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