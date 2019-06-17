سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 01:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

أحد أعيان المنطقة الغربية فى ليبيا: لا مكان لقوى الشر المدعومة من قطر وتركيا فى بلادنا

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:56 ص
أحد أعيان المنطقة الغربية فى ليبيا: لا مكان لقوى الشر المدعومة من قطر وتركيا فى بلادنا مؤتمر القوى الوطنية الليبية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال أحد أعيان المنطقة الغربية فى ليبيا خليفة النمرى إن القوات المسلحة الليبية تقدم التضحيات فى سبيل استرجاع ليبيا من قوى الشر المدعومة من تركيا وقطر، موضحا أن قوى الشر لن تفلح فى ليبيا لأن الشعب الليبى عنيد ويدعم الجيش الليبى باعتباره المؤسسة الشرعية الوحيدة فى البلاد.
 
 
وأكد النمرى فى كلمة له فى لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية فى محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، أن الشعب الليبى بكل مكوناته الاجتماعية يدعم الجيش الوطنى الليبى، موضحا أن الدولة الليبية لا تقبل بوجود الخونة والعملاء فى البلاد، مؤكدا أنه لا مكان لرئيس المجلس الرئاسى فائز السراج وجماعة الإخوان فى ليبيا.
 
 
ودعا النمرى لتمسك الشعب الليبى بخط الدفاع والمقاومة ضد الإرهاب والمليشيات المسلحة فى طرابلس، متوجها بالشكر إلى الدولة المصرية ومؤسساتها فى دعم الشعب الليبى فى معركته ضد الإرهاب.
 

ليبيا

القوى الوطنية الليبية

مكافحة الارهاب

جهود القوات المسلحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة