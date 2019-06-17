أحد أعيان المنطقة الغربية فى ليبيا: لا مكان لقوى الشر المدعومة من قطر وتركيا فى بلادنا

كتب أحمد جمعة

قال أحد أعيان المنطقة الغربية فى ليبيا خليفة النمرى إن القوات المسلحة الليبية تقدم التضحيات فى سبيل استرجاع ليبيا من قوى الشر المدعومة من تركيا وقطر، موضحا أن قوى الشر لن تفلح فى ليبيا لأن الشعب الليبى عنيد ويدعم الجيش الليبى باعتباره المؤسسة الشرعية الوحيدة فى البلاد.

وأكد النمرى فى كلمة له فى لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية فى محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، أن الشعب الليبى بكل مكوناته الاجتماعية يدعم الجيش الوطنى الليبى، موضحا أن الدولة الليبية لا تقبل بوجود الخونة والعملاء فى البلاد، مؤكدا أنه لا مكان لرئيس المجلس الرئاسى فائز السراج وجماعة الإخوان فى ليبيا.

ودعا النمرى لتمسك الشعب الليبى بخط الدفاع والمقاومة ضد الإرهاب والمليشيات المسلحة فى طرابلس، متوجها بالشكر إلى الدولة المصرية ومؤسساتها فى دعم الشعب الليبى فى معركته ضد الإرهاب.