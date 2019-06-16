8 أشياء افعلها للتغلب على الشعور بالغثيان

كتبت فاطمة خليل

الشعور بالغثيان أو الرغبة فى القىء أمر شائع لدى كثير من الناس وعادة ما يزول من تلقاء نفسه، هناك بعض الأشياء التى يمكنك تجربتها والتى قد تساعدك على التغلب على هذا الشعور بالغثيان والقىء، وفقا لموقع NHS.

8 أشياء للتغلب على الشعور بالغثيان

１- الحصول على الكثير من الهواء النقي.

２- صرف انتباهك عن نفسك - على سبيل المثال، الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة فيلم.

３- تناول المشروبات الغازية الباردة أفضل حل للتخلص من الشعور بالغثيان.

４- شرب شاي الزنجبيل أو النعناع.

５- تناول الأطعمة التى تحتوى على الزنجبيل - مثل بسكويت الزنجبيل.

６- تناول وجبات أصغر بمعدل ٦ وجبات صغيرة فى اليوم بدلا من تناول وجبة كبيرة تزيد شعورك بالغثيان.

７- ابتعد عن تناول الطعام ذو الرائحة القوية ولا تأكل طعامًا ساخنًا أو مقليًا أو دهنيًا مع الحرص على تناول الطعام ببطء.

８- لا تنام بعد الأكل مباشرة ولا ترتدي ملابس ضيقة حول الخصر أو البطن.