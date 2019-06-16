68492 تقدموا للوظائف الشاغرة بالجامعات الأهلية الجديدة.. وبدء التقييم اليوم

كتب وائل ربيعى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أن إجمالى عدد الذين تقدموا للوظائف بالجامعات الأهلية الأربعة الجديدة (سلمان الدولية - الجلالة - المنصورة الجديدة - العلمين الدولية) بلغ (68492)، منهم: (15567) لجامعة الجلالة، و(19633) لجامعة سلمان الدولية، و(16870) لجامعة المنصورة الجديدة، و(16392) لجامعة العلمين.

وكانت مواقع التسجيل الإلكترونية لكافة الوظائف المطلوبة بالجامعات الأربعة، أغلقت مساء أمس السبت، على أن تبدأ لجان الفحص والتقييم عملها رسميا بدءا من اليوم الأحد 16 يونيو.