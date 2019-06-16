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4 عاطلين وراء سرقة خزينة مصنع بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 16 يونيو 2019 12:46 م
4 عاطلين وراء سرقة خزينة مصنع بمدينة 6 أكتوبر سرقة خزينة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 4 عاطلين، لاتهامهم بسرقة 700 ألف جنيه من خزينة مصنع بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا يفيد سرقة مجهولين لمبلغ 700 ألف جنيه، من خزينة أحد المصانع.

 

وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن 4 عاطلين، سابق اتهامهم فى عدة قضايا، وراء ارتكاب السرقة.

 

وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالى المسروق، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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