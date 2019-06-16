191 وحدة صحية و4 مستشفيات بالقليوبية تستعد لحملة الكشف عن أمراض سرطان الثدي

أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالحملة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدي، والتى تنطلق فى الأول يوليو المقبل، مشيرا إلى أن سيتم الكشف بالحملة فى 191 وحدة صحية منتشرة بجميع أنحاء قرى ومدن المحافظة، إلى جانب الاستعانة بـ 3 مستشفيات بشبرا الخيمة نظرا للكثافة السكانية.

وأضاف "الطباخ"، أنه تم تدريب نحو 190 طبيبة على الكشف على سرطان الثدي، فضلا عن تجهيز كافة الأطقم الطبية اللازمة لإطلاق الحملة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتواجد طبيب على الأقل بكل وحدة صحية للكشف عن أمراض سرطان الثدى لتغطية قرى ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف من 18 إلى 25 سنة توعية وتثقيف صحة عن أمراض سرطان الثدى ومن 25 – 35 إجراء الكشف الطبى ومن 35 سنة الكشف، وعمل ماموجرام وسيكون كل الأطباء العاملين فى الحملة سيدات سواء أطباء أو ممرضات.